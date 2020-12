In Biblioteca Civica sono arrivate moltissime novità librarie, pronte per essere prese in prestito. E se si ha un dubbio su quale scegliere, nessun problema: il direttore Luigi Mantovani ha preparato un video in cui fa una carrellata delle principali opere a disposizione.

«La nostra Biblioteca Civica, anche se aperta solo per il prestito – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia –, prosegue senza sosta nella propria funzione di valorizzazione del patrimonio librario e di stimolo alla lettura. Per questo Natale, quindi, il tradizionale tavolo delle novità sarà visibile da tutti in un video pubblicato sul sito istituzionale della Città di Casale Monferrato e sulla pagina Facebook della Biblioteca».

Grazie anche al contributo statale alle biblioteche per l’acquisto di libri, in via Corte d’Appello, 12 si potranno trovare dai classici della letteratura fantastica e fantasy come Poe, Lovecraft, Ursula Le Guin, ai protagonisti della letteratura mondiale come Kenzaburo Oe (Nobel per la Letteratura 1994) e Javier Marìas; da autori leggendari come Jim Thompson, uno dei grandi maestri del noir, o Stephen King, con Doctor Sleep, l’atteso seguito di Shining, al nuovo giallo italiano e al romanzo storico.

Anche la saggistica è protagonista: dalla storia, come ad esempio la guerra in Vietnam rivisitata da Max Hastings, alla biografia, con il Dante di Alessandro Barbero, dal saggio letterario come La lezione di Enea di Andrea Marcolongo, l’autrice di un grande successo editoriale a sorpresa di qualche anno fa, La lingua geniale, alla divulgazione scientifica con il ritorno di David Qaummen dopo Spillover, con Alla ricerca del predatore alfa e con Helgoland di Carlo Rovelli.

Per vedere il video del direttore della Biblioteca Civica è possibile collegarsi alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/NataleBiblio2020 o www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna.