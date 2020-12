Una bella notizia per tutti i tortonesi: i residenti in città positivi al Covid sono soltanto 50. Nelle ultime 24 ore, infatti, sulla piattaforma ufficiale che registra il numero dei malati al virus c’è stato un calo di ben 11 unità, pari a quasi il 20%.

I dati del contagio di a ieri sera, lunedì 21 dicembre, a Tortona, erano i seguenti: 50 (-11) persone residenti in città risultano positive, 37 (-8) sono in quarantena e 172 (-1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 110 (+9) i pazienti ricoverati, di cui 8 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Continuiamo così nella speranza che dopo le feste l’inevitabile risalita dei contagi sia contenuta.