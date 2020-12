Attivata dalla Struttura di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, diretta dalla Dr.ssa Rossella Sterpone, un’agenda esclusiva per la prenotazione di visite per disturbi post traumatici associati al Covid-19.

È stato infatti dimostrato che il disturbo post traumatico da stress (DPTS), che colpisce chi ha subito gravi lesioni o ha partecipato/assistito a situazioni molto dolorose o particolarmente difficili e paurose, può presentarsi anche in relazione al Covid-19 a causa della grande vulnerabilità emotiva che caratterizza questo periodo di emergenza nonché della vicinanza a persone malate, oltre al trauma di aver provato in prima persona “la fame di ossigeno”.

Questo disturbo può quindi colpire i pazienti sopravvissuti al Covid e i loro famigliari o i cari di chi non ce l’ha fatta e a cui non hanno potuto dire addio, ma anche gli operatori sanitari che lavorano duramente ogni giorno con turni faticosi e con il rischio di contagiarsi, fino ad arrivare alle persone che hanno subito l’isolamento o la quarantena e a chi non riesce ad affrontare le restrizioni sociali ed economiche imposte dalla pandemia.

Un’iniziativa, avallata anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che proprio in questi giorni ha pubblicato le nuove Linee Guida per combattere il disturbo post traumatico, che può quindi aiutare numerose persone ad affrontare lo stress e superare un periodo così prolungato di disagio.

È possibile prenotare al CUP dell’Ospedale Civile al numero 0131-206428 sia per le visite dell’adulto sia pediatriche, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.