VinceròTV, la piattaforma digitale nata dalla collaborazione tra RadioPNR e la Diocesi di Tortona, si evolve e da domani sarà anche in TV.

Circa 30 emittenti italiane, affiliate al circuito Corallo Sat, infatti, trasmetteranno contemporaneamente i concerti realizzati dalla piattaforma tortonese.

In digitale terrestre sarà possibile seguire gli appuntamenti ogni sabato alle ore 20 mentre continueranno con la consueta programmazione alle ore 21 in FM su RadioPNR 96.400 e sui siti www.radiopnr.it e www.vincerotv.com. Alla domenica solamente sui siti www.radiopnr.it e www.vincerotv.com, in FM su RadioPNR 96.400 ma non in digitale terrestre verrà trasmessa la replica alle ore 21:30.