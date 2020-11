Siamo in una fase difficilissima dell’emergenza sanitaria, che richiede coesione istituzionale, lavoro integrato tra livelli di Governo, a partire dagli Enti locali, che richiede impegno forte di tutti noi per i territori.

Vi sono una serie di urgenze sanitarie e sociali alle quali lavoriamo nei tavoli regionali. Una di quelle che mi preoccupa di più è relativa alle case di riposo.

Tutti sappiamo che le RSA sono fondamentali nei nostri paesi, dove l’età media della popolazione è sempre più alta, e queste strutture, presenti in moltissimi paesi e borghi, rappresentano un punto fermo nel garantire servizi, opportunità, benessere per la nostra terza età, preziosissima.

Le RSA sono anche luoghi dove lavorano complessivamente migliaia di persone, residenti nelle Valli. Auspichiamo tutti siano un luogo di accoglienza e di serenità. E tali devono rimanere, anche in questa seconda fase di forti contagi dovuti alla circolazione del covid. Per questo, Uncem vuole lavorare con la Regione per mappare e superare criticità, istanze, urgenze che vengono poste da dirigenze delle RSA, dai Sindaci e dagli Amministratori locali e dai Consorzi sociali, dal personale e dalle famiglie. Non possiamo lasciare soli chi gestisce, chi lavora, chi è ospite di queste strutture. Siamo aperti come Uncem a un lavoro intenso di dialogo e impegno per sostenere le RSA in questa fase.



Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.