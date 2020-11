E’ deceduto questa mattina, domenica 8 novembre, all’età di 73 anni, Dante Zuccarelli, titolare dell’omonima pasticceria in piazza Duomo, una delle più prestigiose di Tortona e uno dei locali più importanti di Tortona.

Il decesso, avvenuto per cause naturali, priva Tortona di un personaggio unico, conosciuto da tantissima gente per il suo modo sempre allegro, non solo di trattare i clienti, ma di affrontare la vita, con il sorriso sempre sulle labbra e pronto con la battuta o per scambiare due chiacchiere con i numerosi avventori.

Chi scrive conosceva Dante Zuccarelli fin da quando era ragazzo e aveva aperto la sua prima pasticceria in via Emilia nord, nel tratto compreso fra via Carlo Varese e l’incrocio con via Pellizza da Volpedo e via Rinarolo.

Ricordo perfettamente le succose meringhe di sua produzione, una vera e propria specialità dell’epoca. Ai tempi, e parliamo di oltre 45 anni fa e quindi ben prima del suo trasferimento in piazza Duomo, quella di Dante Zuccarelli era una delle poche pasticcerie aperte la domenica pomeriggio ed era la tappa settimanale per acquistare qualcosa da sgranocchiare durante la visione del telefilm domenicale “Arsenio Lupin” sulla Rai (allora c’erano soltanto due canali).

Ero un ragazzo e lui aveva poco più di 25 anni e aveva aperto da poco quel laboratorio di pasticceria proprio di fronte al fotografo Franzosi. Mi aspettava ogni domenica e mi regalava sempre qualche dolce in più.

Mi scuso coi lettori per questa digressione nell’articolo ma Dante è stato uno dei personaggi più conosciuti a Tortona e la sua pasticceria, una volta trasferitasi in piazza Duomo al posto di un noto negozio di abbigliamento dell’epoca, è stata ed è tuttora, un punto importate di ritrovo per tantissimi tortonesi.

Dante Zuccarelli adesso non c’è più e con lui Tortona perde un altro personaggio importante, un piccolo pezzo di storia della città.

Il rosario sarà recitato domani sera, lunedì 9 novembre, alle 19 presso la parrocchia di San Giacomo, in via Lorenzo Perosi, mentre il funerale nella giornata di Martedì 10 novembre, alle 15 sempre presso la chiesa di San Giacomo.

Dante Zuccarelli lascia la moglie Carla e i figli Katia e Massimiliano oltre ai nipoti e tanti amici.

