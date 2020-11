Ricerca per:

L’ex suocera, dopo “averle prese” ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale dove è stata medicata e il giorno dopo si è recata presso la caserma dei Carabinieri di Tortona (nella foto in alto) dove ha denunciato il fatto, in seguito al quale è scattato l’avvio del procedimento giudiziario.

La donna che evidentemente deve aver eccepito qualcosa di non corretto nel comportamento dell’uomo ha iniziato una discussione con l’ex genero che è passato dalle parole ai fatti.

Un brutta storia di litigi e divergenze ha visto i Carabinieri di Tortona denunciare alla Procura della Repubblica di Alessandria per lesioni personali nei confronti dell’ex suocera, un tortonese di 34 anni che, nel riportare a casa le due figlie minori avute da un precedente matrimonio, con la figlia della donna, la aggrediva.

Tortona,riporta a casa le figlie senza rispettare i patti e Picchia l’ex suocera mandandola in ospedale