I Carabinieri di San Giuliano Vecchio hanno denunciato due minorenni, di 15 e 17 anni, che, nel corso di una lite per futili motivi presso la loro abitazione, danneggiavano mobili e suppellettili aggredendo verbalmente la propria madre, opponendo poi resistenza agli stessi Carabinieri intervenuti su richiesta della donna esasperata.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i due minorenni sono stati affidati a una Comunità.

I Carabinieri di Solero hanno denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la guida sotto influenza di sostanze stupefacenti un 56enne con pregiudizi di polizia che, controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di una siringa contenente residui di sostanza stupefacente.

L’uomo rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti e per questo veniva denunciato, con il contestuale ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autovettura.