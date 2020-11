Un’ora circa di coda con bestemmie degli automobilisti fermi quasi fino alla frazione Torre Garofoli. Questo è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 17, per un incidente stradale che si è verificato alla periferia di Tortona, sul pinte del Torrente Scrivia sulla ex statale 10.

Una situazione che ogni qualvolta avviene, crea un “tappo” alla circolazione stradale perché si tratta dell’entrata principale di Tortona.

L’incidente stradale si è verificato proprio sul ponte fra due auto che si sono quasi scontrate frontalmente: sulla prima viaggiavano marito e moglie, mentre sulla seconda, una donna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e i soccorsi del 118.

Lievi ferite per gli occupanti delle due auto, ma come detto, traffico rallentato per oltre un’ora.