Alle ore 11:05 circa, del 30 ottobre scorso, T.S., 53 enne di origine serba residente a Vicenza, conducente di un autoarticolato per trasporto merci, mentre percorreva l’ Autostrada A/21 Torino-Piacenza diretto verso Brescia, poco dopo l’ Area di Servizio “Stradella Sud”, per cause in corso di accertamento, fuoriusciva autonomamente dalla carreggiata autostradale precipitando nell’adiacente scarpata.

Il Centro Operativo della Polizia Stradale di Torino, avvisato da alcuni automobilisti in transito, inviava sul posto 3 pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Alessandria Ovest, le quali rinvenivano il malcapitato conducente, esamine, all’interno della cabina di guida ed effettuavano i rilievi del caso, per la ricostruzione dell’ incidente.

A causa dei gravi traumi riportati T.S decedeva sul posto come certificato dai sanitari del 118 di Pavia intervenuti unitamente ai VV.FF. di Broni, e la salma veniva trasportata presso l’obitorio del cimitero di Stradella (PV) su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Pavia.

Le complesse operazioni di rimozione dell’autoarticolato, di proprietà di una ditta di Verona, hanno causato lievi rallentamenti alla circolazione, che si è normalizzata dopo circa due ore dall’evento.