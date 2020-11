A distanza di tanto tempo, il Sindaco di Pontecurone, Rino Feltri, è tornato ad usare i messaggi video per avvisare la popolazione e quando questo accade la situazione non è rosa. Lo ha fatto l’altra sera dalla pagine Facebook del Comune (https://www.facebook.com/106376397498293/posts/221655312637067/) il mezzo più facile ed economico da usare oggi e che permette una buona diffusione dei messaggi alla gente, ma siccome tantissime persone non sono iscritte a Facebook (per Oggi Cronaca ad esempio sono il 70% dei lettori) riteniamo doveroso “riprendere” il messaggio del primo cittadino, anche perché i dati sul numero dei positivi al Covid a Pontecurone, in rapporto alla popolazione (3.520 abitanti al 31 dicembre scorso) sono veramente preoccupanti.

Il Sindaco, che ricordiamo è stato medico e dirigente dell’Asl di Alessandria quindi è soprattutto un medico oltre che un politico, infatti, ha comunica che ad oggi i positivi al Covid-19 residenti a Pontecurone sono: 34 positivi; 17 in quarantena; 40 persone in isolamento fiduciario.

I dati sui positivi sono molto alti: se li dividiamo per il numero degli abitanti risulta che il numero degli abitanti di Pontecurone positivi al Covid è dell0 0,96% più del doppio di Tortona che nella stessa giornata aveva lo 0,44%.

Dati altissimi che pongono Pontecurone al secondo post9 in provincia dopo Alessandria (1,05%9 e davanti ad Acqui terme (0,95%).

Una situazione molto preoccupanti che ha indotto il Sindaco Rino Feltri a rivolgersi alla popolazione lanciando un appello, non prima però di aver snocciolato i dati sui ricoveri in Piemonte: “Dai dati regionali – ha detto il Sindaco di Pontecurone – risulta che se l’andamento continuerà ad essere come quello attuale, a fine settimana avremo quasi l’esaurimento dei posti letto con 470 persone in terapia intensiva. Gli ospedali saranno al collasso non ci saranno più posti disponibili e soprattutto non ci saranno più posti letto per recuperare le altre patologie. Per questo Si stanno allestendo le palestre le chiese e le sale congresso.”

Feltri poi lancia un appello: “Vi prego, come medico – aggiunge – di rispettare le regole preservare se stessi e preservare gli altri. Mi rivolgo soprattutto ai giovani e quelli che sono soprattutto asintomatici e possono creare all’interno della famiglia dei problemi perché possono trasmettere il virus agli adulti ai genitori. Vi invito al rispetto delle regole: mascherina, distanziamento sociale e pulizia delle mani. Vi invito poi ad uscire solo se strettamente necessario, ad evitare gli assembramenti, cose che dobbiamo fare tutti per cercare di garantire alla sanità di poter funzionare.”

Feltri poi, conclude il suo appello alla popolazione con una presagio che non appare per niente buono: “Non vi nascondo la mia preoccupazione – conclude il Sindaco di Pontecurone -in termini di tempo sarà molto lunga: prepariamoci a un lungo Lockdown, molto più lungo di quello che abbiamo dovuto affrontare in primavera.”