Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Ringraziamo la redazione del giornale per la cortesia riservata.

Si in­ti­to­la “In­for­ma­zio­ne?” ed è un li­bro-ve­ri­tà che sve­la i “se­gre­ti” del gior­na­li­smo e del modo di fare in­for­ma­zio­ne oggi. Come sapete è stato scritto dal nostro direttore, Angelo Bottiroli, e la notizia di questa sua ultima opera ha varcato i confini regionali ed è arrivata addirittura in Sicilia.

Il libro del nostro direttore arriva in Sicilia sul quotidiano “L’Ora”