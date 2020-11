I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Tortona hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato due donne di 29 e 35 anni, con pregiudizi di polizia, che venivano bloccate all’uscita di un supermercato in possesso di generi alimentari e prodotti igienici del valore complessivo 72 euro, non pagati e occultati all’interno dei propri indumenti e borse.

La merce sottratta e recuperata è stata restituita al supermercato