L’africano risultava inoltre clandestino sul territorio nazionale, in quanto privo di permesso di soggiorno poiché scaduto oltre due anni fa.

I Carabinieri di Solero hanno deferito in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici e violazione delle norme sull’immigrazione un 25enne guineano, responsabile di avere occupato abusivamente, dopo aver tagliato il lucchetto posto a chiusura della porta di ingresso principale, un immobile rurale appartenente a un privato.

A Solero immigrato clandestino abita abusivamente in un capanno, denunciato