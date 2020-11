Tra le novità di questo anno, ce ne sono alcune che riguardano anche l’RCA. Il cambiamento è stato introdotto nel Decreto Fiscale 2020 e riguarda appunto le polizze Rc auto delle famiglie. “il mezzo (nuovo o usato) doveva essere un acquisto recente e appartenere alla stessa categoria di quello da cui avrebbe assorbito la classe di merito (quindi auto con auto, moto con moto). Il decreto fiscale 2020 cancella due limiti: saranno agevolabili anche i veicoli che non sono stati appena acquistati e quelli di categorie diverse. L’unica condizione è che l’intestatario della polizza non abbia causato incidenti (nemmeno in concorso di colpa) negli ultimi cinque anni”. (Fonte Firstonline)

L’assicurazione moto ti garantisce la copertura per i danni causati a terzi dal tuo mezzo. Devi sapere però che, oltre a questa copertura obbligatoria, anche per i veicoli a due ruote esistono alcune garanzie aggiuntive.

Ad esempio:

le polizze furto e incendio,

Kasko

Con Zurich Connect assicurare la tua moto online è davvero sicuro e conveniente, e a Novembre puoi avere la tua polizza a partire da 160euro.

Per il preventivo assicurazione moto puoi confrontare varie offerte. Il costo della tua polizza varia a seconda delle caratteristiche del tuo motociclo e del guidatore. Ecco che è importante considerare tutte le opzioni e le novità di questo Novembre 2020.

Ecco cosa ti serve per calcolare il tuo preventivo moto

Tieni a portata di mano:

patente,

carta di circolazione

attestato di rischio.

Per il preventivo della tua moto è sufficiente inserire:

i dati del tuo veicolo,

le tue informazioni anagrafiche,

i dettagli della tua attuale assicurazione.

Novembre 2020: ecco una novità tutta per te da Zurich Connect

Avevi mai pensato di poter sfruttare la polizza assicurativa della tua moto solo per il tempo e i chilometri effettivi che utilizzi? Se utilizzi il tuo motociclo ad esempio solo nel fine settimana o se ami le gite fuoriporta della durata di un giorno.

Si chiama Moto Weekend ed è l’alternativa alle solite polizze moto. Si tratta di 20 MotoP@ss della durata di tre giorni ciascuno da utilizzare entro l’anno della durata della polizza. Dal momento dell’attivazione del tuo pass, la tua moto godrà della copertura RCA nei tre giorni successivi (dalle 24 alla 24).

Puoi scegliere quando attivare gli altri pass del carnet, utilizzarli tutti insieme o addirittura acquistarne degli altri.