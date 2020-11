Tre giorni fa abbiamo dato la notizia di una bambina positiva alla scuola “Gianni Rodari” di Tortona in viale Einaudi, che potete leggere in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/11/a-tortona-bambina-positiva-al-covid-in-questa-scuola-ma-nessuno-va-in-quarantena-e-le-lezioni-proseguono-regolarmente/.

Siamo stati fra i primi a divulgare pubblicamente i cambiamenti in atto a livello scolastico dove non è più prevista la quarantena di due settimane per compagni di scuola e insegnanti venuti a contatto con la bimba, per cui malgrado all’interno di una classe sia stata stata certificata una bimba positiva al Covid le lezioni proseguono normalmente come previsto dai nuovi protocolli e sia le insegnati che i compagni di scuola continuano regolarmente ad andare a scuola.

La direttrice dell’istituto comprensivo quindi, ha perfettamente seguito, come doveva i protocolli alla lettera, tuttavia nei giorni successivi abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte di insegnanti della scuola (che hanno chiesto di mantenere l’anonimato) che ci hanno riferito che all’interno dello stesso plesso scolastico seguiva le lezioni anche una sorella della bambina affetta da Covid che ormai da qualche giorno non si è presentata in classe, non si sa se malata o in quarantena a causa della positività accertata dalla sorella.

“Questo episodio – ci hanno detto alcune insegnanti – non fa che aggiungere apprensione in molte di noi. Siamo preoccupate, è inutile nasconderlo e chiediamo aiuto.”

Le insegnanti non condividono la scelta di modificare il protocollo adottato all’inizio dell’anno scolastico: a settembre, infatti, in casi come questo chi era venuto a contatto con persone positive veniva messo in quarantena, mentre invece adesso questo non accade più.

“Inoltre – aggiungono – siamo praticamente costrette ad utilizzare la mascherina chirurgica che ci viene data in dotazione e non invece la Fp2 che sarebbe molto meglio.”

Insomma una situazione che non consente alle insegnanti (e crediamo anche ai genitori dei compagni di classe della bimba positiva) di stare tranquilli.