I Carabinieri di Rivalta Bormida, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia la figlia convivente della denunciante.

La donna, una 28enne, nel periodo intercorso fra gennaio e ottobre di quest’anno, si rendeva autrice di reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti della madre, consistiti anche in vessazioni fisiche e psicologiche. Nella circostanza è stato attivato il Codice rosso in tutela della vittima.

Ma questo non è stato certo l’unico intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria che negli ultimi giorni hanno attivato una serie di controlli con diversi risultati.

I Carabinieri di Sezzadio, nel corso dell’attività di controllo all’applicazione della normativa anti-Covid, ha contravvenzionato amministrativamente un 26enne, con pregiudizi di polizia, sorpreso senza giustificato motivo lungo la S.P. 188 all’altezza del Comune di Predosa.

I Carabinieri di Ticineto, a seguito di denuncia-querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà la sorella 57enne, la quale, avendo in affido l’anziana madre convivente, non permetteva al fratello di visitarla a causa di pregressi livori.

I Carabinieri Forestale di Alessandria, infine, a seguito di controllo nel comune di Frascaro, hanno deferito in stato di libertà un 60enne per attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e combustione illecita di rifiuti.

FOTO DI REPERTORIO