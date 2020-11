Perché non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel del virus?

Perché sembra che non riusciamo più ad uscire da questo infermo?

Una delle risposte arriva dai Carabinieri di Rivalta Bormida hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria una coppia di 55 e 52anni per violazione delle misure di contenimento del Covid-19.

I due, nonostante fossero stati sottoposti ad isolamento fiduciario disposto dalla ASL di Alessandria in quanto erano stati riscontrati positivi al Covid-19, se ne andavano tranquillamente in giro a fare spese in diversi esercizi commerciali.

Che dire di questi due individui menefreghisti della salute altrui?

Meglio tralasciare altrimenti rischiamo il turpiloquio e di essere querelati!