Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I Carabinieri di Spigno Monferrato, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dal genitore di un minore di Savona, hanno deferito in stato di libertà per percosse e minacce un 62enne, con pregiudizi di polizia, che nel corso di un diverbio avvenuto presso la propria abitazione, minacciava e percuoteva il ragazzo con un oggetto contundente.