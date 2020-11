La segnalazione arriva da una lettrice che ha allontanato i due truffatori ma per evitare che qualcuno cadesse nella trappola ci ha raccontato cosa è accaduto pregandoci gentilmente di divulgarlo al fine di evitare che qualche tortonese “abbocchi”.

Buongiorno direttore,

spero tutto bene. Questa mattina ho ricevuto visita da due ragazzi che si spacciavano per operatori Enel (ovviamente smascherati dall’azienda contattata in seguito) i quali insistevano per verificare un dettaglio dietro le mie bollette.

Ovviamente io non li ho fatti entrare in casa, ma se dovessero mai riuscire ad intrufolarsi nell’appartamento di qualcuno, cosa potrebbe succedere?

Le chiedo gentilmente di sensibilizzare nuovamente (so che lo ha già fatto) circa questa tematica, soprattutto ora, in questa situazione epidemiologica, è buona cosa che sia chiaro a tutti che NON SONO OPERATORI CERTIFICATI nonostante ostentino il tesserino (probabilmente contraffatto) e che assolutamente non devono aprire ne avere contatti con nessuno.

La referente ha anche lasciato un nome.. tale “Miriam” e un numero di cellulare che, chiaramente, se chiamato suona a vuoto..

Cordiali saluti.

Lettera Firmata