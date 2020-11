E’ deceduta ieri Maria Carla Semino, 59 anni, tortonese, conosciuta da tutti come “Mariella” per molti anni insegnante dell’Istituto “Dante Alighieri” di Tortona. Il rosario si terrà domani, mercoledì 11 novembre, alle 19,30 in Duomo, mentre il funerale avrà luogo giovedì 12 novembre sempre nella cattedrale di Tortona ma alle ore 10,30.

Mariella lascia il marito e un figlio, oltre a due fratelli, fra cui Michele, esponente di spicco della politica tortonese una quindicina di anni fa.

Di seguito pubblichiamo un toccante ricordo di Mauro Sala, già presidente dell’Associazione ex allievi del Dante che ringraziamo anche per la gentile concessione della foto in alto (la foto piccola invece è quella apparsa sul manifesto funebre).

9 NOVEMBRE 2020

Un altro brutto giorno per Tortona dove è venuta a mancare una cara persona MARIELLA SEMINO: sono in molti gli ormai uomini e padri di famiglia che piangono per questo lutto , per quella che da ragazzi e ragazze è stata la loro insegnante nello strepitoso Istituto Dante .

Anch’io ho avuto la fortuna di conoscerti , come persona squisita, come collega negli anni belli al Dante, come madre il cui figlio è poi diventato amico del mio, quasi a dare continuità ad un rapporto fraterno che proseguirà negli anni.

E anche quando la salute ti ha minato il fisico, pur nella consapevolezza della gravità, hai sempre mantenuto un contegno che solo i forti nello spirito e saldi nella fede sanno avere.

E poi, dopo aver tanto lottato, questo misterioso virus ti ha aggredito. Questo mi fa rabbia, molta rabbia.

Sono sicuro che Iddio saprà premiarti per la tua vita vissuta con dignità e coraggio.

Anche tu potrai ben dirgli :” Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. Timoteo 4:7-9

Ciao Mariella, amica mia. Riposa in pace.

Tutti gli Ex Allievi , insegnati e religiosi di Don Orione che ti hanno conosciuto al Dante, prima come allieva e poi come insegnante, si uniscono al cordoglio dei tuoi famigliari tutti.

Mauro Sala