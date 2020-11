Visto che i giornalisti (e non solo) sono pronti a sottolineare quando i politici fanno promesse (da marinaio) e poi non le mantengono, ci sembra giusto sottolineare anche quando invece, senza clamore, si offrono per dare il buon esempio.

Il riferimento oggi, è al Sindaco di Tortona Federico Chiodi che non solo invita i tortonesi a recarsi a donare il sangue, come abbiamo scritto in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/11/iniziati-i-tamponi-rapidi-nelle-case-di-riposo-del-tortonese-appello-del-sindaco-per-donare-sangue-e-non-andare-sul-castello/ ma lui per primo lo fa, come potete vedere dall’immagine in alto (e assicuriamo che non è stato lui a farcela avere) dando l’esempio.

“Mai come in questo momento – dice Federico Chiodi – è importante sostenere l’attività dei nostri ospedali e possiamo farlo tutti donando il sangue. Un semplice gesto, ma molto importante, che viene effettuato in piena sicurezza per i donatori e per gli operatori .”