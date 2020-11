Aggiornamento sulla situazione Covid a Tortona: ieri e oggi la Protezione civile ha consegnato i nuovi tamponi rapidi forniti dalla regione Piemonte per tutte le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per anziani che dovranno essere effettuate sugli ospiti di queste strutture e sugli operatori, in modo da tenere monitorata costantemente la situazione, poi ci sono due avvisi importanti da parte del Sindaco di Tortona, Federico Chiodi.

“In questi giorni – dice il primo cittadino – abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sulle norme da rispettare in base all’ultimo DPCM. Ricordo che le sanzioni non sono leggere e devo anche specificare alcune regole che magari non sono particolarmente chiare. Mi riferisco in particolar modo a quello che riguarda l’attività motoria che è consentita individualmente ma solo nei pressi della propria abitazione non è quindi consentito effettuarla al Parco della Scrivia e soprattutto al Parco del castello di Tortona, per cui potreste essere multati se non siete nelle vicinanze della vostra abitazione.”

“Altro punto importante – aggiunge Chiodi – è la donazione del sangue: il Centro trasfusionale di Tortona è aperto ed è possibile donare il sangue nel nostro ospedale con percorsi puliti e sicuri, sia per gli operatori che per i donatori. Mi segnalano che c’è una certa necessità di donatori, quindi mi rivolgo ai giovani: se ve la sentite e se volete dare una mano alla nostra comunità e all’ospedale, è una buona idea recarsi al Centro trasfusionale chiamando prima. Grazie”