I Carabinieri di Gavi, al termine delle indagini seguite a una denuncia a carico di ignoti sporta dal rettore del Santuario della Guardia, relativa al tentativo di incendio di una cappella risalente al 1850 sita in località Valrossara Superiore, hanno deferito in stato di libertà il responsabile per danneggiamento aggravato seguito da incendio.

Si tratta di un tossicodipendente di 46 anni, affetto da gravi problemi psichici, che tentava di appiccare l’incendio mediante lo sversamento di gasolio al di sotto di due porte della cappella, cagionando fortunatamente solo l’annerimento dei manufatti presenti all’interno del fabbricato