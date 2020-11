Mercoledì 18 novembre, nella settimana nazionale della lettura “Libriamoci”, giunta alla settima edizione, il Sindaco Federico Chiodi sarà nuovamente “ambasciatore della lettura” per le scuole primarie cittadine, quest’anno necessariamente in modalità virtuale, tramite video sul canale YouTube del Comune di Tortona, in diretta streaming dalle ore 10.30.

Anche per il 2020, il Comune di Tortona ha infatti aderito all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tramite la Direzione generale per lo studente e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il “Centro per il libro e la lettura”.

Quest’anno il tema prescelto è “Contagiati dalle storie”, mentre il libro scelto dal primo cittadino, fra quelli messi a disposizione dalla Biblioteca Civica, è “Matilde” di Roald Dahl.

Matilde legge da quando ha tre anni, ma nessuno nella sua famiglia condivide né capisce il suo amore per la lettura. In prima elementare scopre che la sua intelligenza può uscirle anche dagli occhi, un potere magico che può aiutare lei e i compagni ad affrontare la preside Spezzindue. L’unica adulta che sarà dalla sua parte è la sua insegnante, Betta Dolcemiele, da cui impara che le storie possono essere la nostra salvezza contro la prepotenza e la cattiveria.