Rosso passione, come quella dei ristoratori che amano il proprio mestiere con l’entusiasmo del primo giorno: è il colore della copertina della nuova edizione della “Guida alla Ristorazione – Alessandria e provincia 2021”, pronta ad accompagnare il lettore alla scoperta del posto giusto a seconda dell’occasione che si vuole celebrare a tavola.

Sì, perché “mangiar bene” deve essere una regola di benessere che rifugge dall’abitudinarietà e questa pubblicazione della Diamond Editore ha proprio l’intento di portare l’ospite in posti incredibili, tutti diversi fra di loro e altrettanto vincenti per aver scelto di mettersi in gioco “facendo squadra”.

Aggiornata e ancora più ampia, per il terzo anno consecutivo la “Guida alla Ristorazione” mostra con orgoglio i protagonisti di percorsi culinari fatti di tradizione, ma anche di continua ricerca. Il viaggio a tavola viene vissuto con tutti i sensi, abbracciato da quell’accoglienza e da quella capacità di distinguersi che è un caposaldo di chi fa parte di questo progetto editoriale.

La Guida è in vendita a 12,90 euro nelle edicole, nelle librerie e nella grande distribuzione, in più di 600 punti vendita distribuiti in provincia di Alessandria, Asti, Torino, Genova, Pavia e Milano. Nell’edizione appena passata è stato il ristoratore di fama internazionale Joe Bastianich a stringere tra le mani e ad approvare un prodotto che raccoglie tutta l’esperienza e la tenacia di chi, nonostante il complicato periodo che sta vivendo l’intero pianeta, non si abbatte e continua ad offrire grandi emozioni nei propri piatti.

<<Chi è sulla Guida 2021 ha carattere e determinazione da vendere – spiega Enrica Giannini, editore e direttore responsabile (nella foto in alto) -: sono orgogliosa dei nomi che hanno sposato quest’idea fin dall’inizio e altrettanto contenta di sfogliare indirizzi nuovi, che trasformeranno il vostro tempo in momenti memorabili. Il 2020 ci sta mettendo a dura prova, ma non ci arrendiamo. E ci è sembrato giusto dare il nostro, seppur piccolo, contributo alla categoria dei ristoratori e al loro costante impegno. Da quest’anno abbiamo poi inserito in legenda le voci che riguardano take away e consegna a domicilio per poter supportare ulteriormente questo comparto in difficoltà a causa dell’emergenza Covid>>.

La “Guida alla Ristorazione – Alessandria e provincia 2021” torna nel suo formato maneggevole e suddiviso in sei sezioni (ognuna caratterizzata da un colore differente, con immagini accattivanti e testi originali, questi ultimi a cura di Alessandra Dellacà e di Enrica Giannini, che è anche l’ideatore dell’intero progetto): ci sarà una parte dedicata ai ristoranti, una alle pizzerie, trattorie ed agriturismi, un’altra ancora ai bar, alle pasticcerie e gelaterie dell’Alessandrino. Si potrà fantasticare con alcune location mozzafiato ed essere letteralmente conquistati da altri locali fuori porta (che siano “vista mare” o sotto l’arco delle Alpi), tutti facilmente raggiungibili dalla nostra provincia nell’arco di un’ora d’auto. Peculiarità di questa Guida (come peraltro tutte quelle che l’hanno preceduta) è il fatto di non dare giudizi: sfogliando le 200 pagine di questa pubblicazione – fino ad arrivare ai cosiddetti “contenuti speciali” con assaggi da Londra e Parigi per andare sul sicuro anche in queste città – troverete attività che hanno quel quid che le rende uniche sul territorio e che rispondono ad una sola parola: “qualità”. Leggete la Guida tutto d’un fiato e annotate sul vostro taccuino dei sogni i posti che più vi incantano, in attesa di poterli prenotare e gustare al più presto dal vivo, accomodandovi a convivio con gioia e voglia di sperimentare nuove strade enogastronomiche!