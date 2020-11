Fondamentali novità rientreranno nell’ultima variazione di bilancio che sarà presentata al Consiglio Comunale di Bordighera entro fine mese. Gli interventi rispondono sia alle esigenze del momento in atto sia alla necessità di portare comunque avanti azioni strategiche per il futuro.

Sono stati quindi stanziati fondi per offrire ulteriore sostegno al tessuto economico e ai cittadini in considerazione della grave crisi legata all’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare:

– il canone di locazione delle attività economiche e sportive che esercitano in locali di proprietà comunale sarà ridotto di una mensilità e verranno restituite le somme già versate a titolo di Tosap;

– è stato integrato il fondo per interventi di natura assistenziale rivolti alle famiglie, cui si aggiunge il contributo erogato dalla Regione Liguria a sostegno dei cittadini in difficoltà per il pagamento dell’affitto;

– è stato integrato il fondo per fare fronte ad altre necessità, come le attività di sanificazione, imposte dall’eccezionale scenario attuale.

Nuovi stanziamenti anche per il settore del turismo: previsti, in particolare, lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dei giardini Winter.

Sono stati infine allocati fondi per un nuovo piano di formazione e assistenza tecnica per il personale comunale, che sarà preparato per la ricerca, la valutazione e la partecipazione a bandi e finanziamenti europei necessari a realizzare i progetti più ambiziosi.

Il totale della variazione ammonta a 316.200 euro, di cui 137.200 euro finanziati da avanzo di amministrazione.

Vittorio Ingenito