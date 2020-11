Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Alessandria, tramite la Divisione Anticrimine della Questura, emetteva tre misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Nello specifico, venivano adottati due Avvisi Orali ed un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Alessandria.

In particolare, veniva emessa la misura dell’Avviso Orale sia nei confronti di un cittadino alessandrino sia di un cittadino di Casale Monferrato, i quali risultavano destinatari di numerose denunce per delitti in materia di patrimonio e contro la persona, come il furto aggravato, lesioni personali, atti persecutori, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Pertanto, con la predetta misura gli stessi venivano esortati ad un rigoroso rispetto delle norme dell’ordinamento, tramite formale intimazione di astenersi dal compimento di ulteriori atti contrari alla legge e con l’avvertimento che, in caso contrario, nei loro confronti potranno applicarsi misure più gravose, quali la Sorveglianza Speciale.

Invece, nei confronti di una donna di origini rumene e residente in Milano, il Questore emetteva la misura del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Alessandria per un periodo di anni tre, in quanto la stessa risultava denunciata di recente per la commissione di un furto perpetrato all’interno di un esercizio commerciale ubicato in Alessandria. Altresì, emergevano a suo carico ulteriori e numerosi precedenti contro il patrimonio, consumati in più occasioni anche con violenza verso le persone.

In ottemperanza alla misura adottata, la donna non potrà ritornare e nemmeno transitare in questo capoluogo per l’intero periodo summenzionato.