I dati ufficiali aggiornati indicano che a Tortona (Casale a parte) la situazione Covid è meno grave che in tutte le altre maggiori città della provincia con lo 0,29% di positivi sulla popolazione mentre, come potete vedere dalla tabella in alto la situazione è molto più grave in altre città.

Eppure malgrado questo la Regione ha deciso di cancellare (perché di fatto è questo che avverrà) l’ospedale di Tortona che è diventato nuovamente Covid hospital e potrà accoglie solo malati di Coronavirus, con ogni probabilità provenienti da altre zone del Piemonte.

Abbiamo già scritto troppo su questa vicenda per cui ci limitiamo a pubblicare le tabelle sulla situazione del contagio, lasciando ogni ulteriore commento ai lettori.