Giuseppe “Pino” Dolcino, 74 anni da poco compiuti, commerciante dal 1968 al 2005 e attualmente in pensione, consigliere comunale a Novi dal 2009 al 2014, da sempre di fede leghista, si è dimesso da assessore al Commercio, carica alla quale era stato designato dal sindaco Gian Paolo Cabella dopo la vittoria della coalizione di centro destra alle elezioni amministrative della primavera del 2019.

Era già da qualche tempo che si ventilavano le dimissioni di Giuseppe Dolcino e, per la verità, c’è il rischio che non dovrebbero essere le uniche. Infatti negli ambienti politici di Novi si danno per sicure anche quelle di un altro assessore.

I nomi che si fanno per la sostituzione dei due assessori dimissionari sono quelli di Andrea Sisti e di Maurizio Delfino. Il primo, politicamente figlio d’arte, suo padre è infatti Pietro Sisti, ex consigliere comunale della Democrazia Cristiana dal 1975 al 1995 e poi tra il 2008 ed il 2009, ed ex assessore alla Pubblica istruzione, è già stato consigliere comunale a Novi dal 1999 al 2004. Successivamente ha rivestito la carica di coordinatore cittadino di Forza Italia contribuendo al successo della coalizione che aveva come candidato sindaco Gian Paolo Cabella.

Maurizio Delfino, altro nome in predicato di entrare in Giunta a Novi, ha un curriculum professionale ed anche politico di notevolissimo livello. Maurizio Delfino, residente ad Alessandria, è dottore commercialista e revisore legale dei conti, consulente tecnico presso il Tribunale di Alessandria, docente universitario incaricato in Programmazione e controllo degli enti pubblici. Da ventisette anni si occupa di enti e di aziende pubbliche in ambito amministrativo, contabile, fiscale, gestionale, svolgendo diverse attività come dipendente, professionista, amministratore. E’ stato anche consulente di ministri e sottosegretari in diversi governi della Repubblica. Politicamente, fra gli altri incarichi, è stato assessore al Bilancio del Comune di Alessandria tra il 1998 ed il 2002.

Così Giacomo Perocchio, coordinatore cittadino della Lega, ha commentato i nomi di Andrea Sisti e di Maurizio Delfino per eventuali sostituzioni di assessori dimissionari prima che Dolcino fornisse le sue: “Fermo restando che le nomine degli assessori sono di competenza del Sindaco, i nomi che si fanno per la loro sostituzione, nel caso le loro dimissioni fossero vere, lo leggo come un necessario aggiustamento con competenze e preparazione. Arricchirebbero sicuramente la Giunta per il bene della città. Pensando a Novi e non alle simpatie o antipatie interne. In particolare penso che sarebbe un grande onore per la nostra città avere come assessore Maurizio Delfino, uno dei massimi esperti di finanza pubblica a disposizione.”

Ma adesso riportiamo la lettera di dimissioni di Giuseppe “Pino” Dolcino.”Con rammarico ho consegnato le mie dimissioni al Sig. Sindaco , ci sono solo i motivi familiari e di salute .

Ringrazio il Sindaco al quale, all’atto della mia nomina, avevo preannunciato che avrei accettato le deleghe ma detto anche che non avrei concluso la legislatura per dare la possibilità ad un altro leghista di avere la soddisfazione di entrare in giunta a Novi , diciamo una “staffetta “ .

Chi mi conosce sa che mi piace lavorare ,e in questo periodo penso di aver fatto il mio dovere. La fatica è stata tanta sia per le mie condizioni fisiche, sia a causa della emergenza sanitaria del “COVID “ a causa della quale non si sono potute organizzare tutte le iniziative che avevo messo in cantiere.

Preferisco a questo punto anticipare di qualche mese la mia fuoriuscita dalla giunta per dare possibilità a chi mi succerà di potersi organizzare al meglio . Resta inteso che sarò sempre fedele agli Ideali Leghisti , che sarò sempre a disposizione del Sindaco che voglio ringraziare , primo perché ci ha portato alla vittoria , secondo perché è un grande Sindaco e amico .

Sarò sempre a disposizione del mio Segretario , voglio troppo bene a Giacomo , per non promettergli che alle prossime elezioni ci sarà il mio massimo impegno . Il mio pensiero va ai giovani Leghisti che sono il nostro futuro , e io ci sarò se hanno bisogno . Ringrazio chi ha avuto fiducia in me votandomi, ringrazio gli uffici. per la collaborazione , i Consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione , tutti i commercianti, e non ultimo la Giunta con la quale ho sempre lavorato in armonia.

Tranquilli, non sono più Assessore ma sono e rimarrò sempre Pino Dolcino. Io ci sono e, come centinaia di volte mi avete cercato per qualsiasi problema io ci sarò sempre e mi impegnerò più di prima per risolvere i vostri problemi.”

Così lo ha ringraziato Giacomo Perocchio coordinatore cittadino della Lega: “Nonostante l’anno difficile per il commercio dovuto al COVID hai fatto un grande lavoro, anche fuori dalla Giunta sarai sempre un punto di riferimento. Un grande leghista, un grande amico, una grande persona. I tuoi ragazzi della Lega ti aspettano ai gazebo ed in sezione a lavorare, come sempre.”

Maurizio Priano