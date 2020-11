Il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha invitato la rappresentanza dei sindaci ASL_AL ad un incontro, in videoconferenza, per fronteggiare in modo coordinato le criticità determinate dalle emergenza Covid-19 e per sollecitare la convocazione urgente di una seduta di ‘Conferezna dei sindaci ASL_AL’ finalizzata alla nomina di un Presidente della stessa e agli approfondimenti in merito al tema ‘ ‘Unità speciali di Continuità’ Assistenziale” (USCA) e al sostegno dell’assistenza socio-sanitaria territoriale.

L’incontro si terrà il prossimo mercoledì 11 novembre 2020 dalle ore 10 alle ore 11.30.

Di seguito il testo della lettera:

Oggetto: Invito ad incontro (in video-conferenza) per fronteggiare le criticità Covid-19 in modo coordinato rispetto alle prerogative in capo alla “Rappresentanza” dei Sindaci ASL-AL e per sollecitare la convocazione urgente di una seduta di “Conferenza” dei Sindaci ASL-AL finalizzata alla nomina di un Presidente della stessa e agli approfondimenti in merito al tema “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” (USCA) e al sostegno dell’assistenza socio-sanitaria territoriale

Stimatissimi,

mi permetto di inviarVi la presente Nota alla luce di alcuni elementi che ritengo importante sottolineare, a partire da quello relativo al ruolo che la Legge Regionale (L. R. n. 10 del 24.01.1995) attribuisce alle forme di interazione, coinvolgimento e formale rappresentanza delle Istituzioni locali nel costante dialogo con i Soggetti pubblici preposti alla tutela e salvaguardia dei cittadini relativamente alla materia sanitaria e socio-sanitaria (in attuazione del D. Lgs. n. 502/1992, della L. R. n. 10/1995 e della L. R. n. 18/2007) e – non meno rilevante – in considerazione dell’emergenza del momento presente causata dal riacutizzarsi della crisi pandemica da Covid-19 anche nei nostri territori locali.

A questo proposito – in qualità di Sindaco del Capoluogo di Provincia – Vi invito a partecipare, se disponibili, ad un incontro da svolgersi in modalità di video-conferenza il prossimo

Durante tale incontro vi sarà modo di approfondire aspetti correlati agli art. 23 e 25 del vigente Regolamento di funzionamento della “Conferenza” e della “Rappresentanza” dei Sindaci ASL-AL (così come approvato lo scorso 23 luglio 2020) che indicano prerogative importanti della “Rappresentanza” dei Sindaci ASL-AL.

Ritengo infatti che, nelle more della nomina dei Vertici della “Conferenza” dei Sindaci ASL-AL (in primis il nuovo Presidente) e di tutti gli aggiornamenti necessari in merito all’assetto e alle nomine formali richieste dalle norme vigenti relativamente alla “Conferenza” e alla “Rappresentanza” dei Sindaci ASL-AL, la gravità della contingenza pandemica attuale sia motivo più che sufficiente per considerare l’incontro a cui Vi invito un’occasione significativa per confrontarci e per condividere le modalità più appropriate per fronteggiare le criticità socio-sanitarie dei nostri territori in modo coordinato rispetto alle funzioni specifiche poste proprio in capo alla “Rappresentanza dei Sindaci” ASL-AL.

L’occasione di tale incontro andrebbe auspicabilmente considerata anche quale opportuno contesto per:

concordare la necessità di un formale sollecito relativo alla urgente convocazione di una nuova seduta di “Conferenza” dei Sindaci ASL-AL finalizzata alla nomina di un nuovo Presidente della stessa; approfondire il tema delle “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” (USCA); richiedere il potenziamento dell’assistenza socio-sanitaria territoriale nella provincia di Alessandria.

Oltre a Voi Colleghi Sindaci dei Comuni che (ai sensi della citata L. R. n. 10/1995) costituiscono la “Rappresentanza”, rivolgo questo invito anche all’attuale Vicepresidente della “Conferenza” dei Sindaci ASL-AL (per quanto di Sua competenza) nonché ai Rappresentanti istituzionali nella “Rappresentanza” che il vigente Regolamento prevede “senza diritto di voto”, chiedendo altresì al Commissario ASL-AL dr. Valter Galante di far gentilmente pervenire la presente Nota, per opportuna conoscenza, ai Presidenti dei Comitati dei Sindaci dei Distretti ASL-AL.

Nel ringraziarVi per l’attenzione, colgo l’occasione per esprimerVi i sensi della mia più alta stima e considerazione.

Il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco