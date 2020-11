Il Bollettino di stasera del Piemonte purtroppo apre una brutta pagina per la provincia di Alessandria: se la somma totale dei nuovi contagi a livello regionale è in leggera discesa (circa 400 nuovi positivi in meno di ieri) purtroppo la situazione per la provincia di Alessandria si va veramente difficile perché il numero degli infetti è salito a ben 8.270 contro i 7.977 di ieri, per cui l’incremento in 24 ore è di ben 293 nuovi positivi in più rispetto a ieri.

Di questi 293 sono “soltanto” 8 i residenti nel Comune di Tortona. I dati del contagio di oggi, sabato 7 novembre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 119 persone residenti in città risultano positive al Covid, 65 sono in quarantena, mentre 140 in isolamento fiduciario. In ospedale i ricoverati sono sempre 106, di cui 5 in terapia intensiva.

Domani mattina avremo il quadro completo dei dati a livello provinciale, ma c’è da stare davvero poco allegri.

Di seguito il Bollettino della regione Piemonte di oggi, sabato 7 novembre

37.812 PAZIENTI GUARITI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 37.812 (+819 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4196, Asti 2021, Biella 1193, Cuneo 4284, Novara 3275, Torino 19.517, Vercelli 1680, Verbano-Cusio-Ossola 1228, extraregione 244, oltre a 174 in fase di definizione.



I DECESSI SONO 4594

Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4594 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 725 Alessandria, 283 Asti, 239 Biella, 448 Cuneo, 449 Novara, 2017 Torino, 248 Vercelli, 138 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 47 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 93.895 (+4437 rispetto a ieri), di cui 1759 (40%) asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 1834 screening, 959 contatti di caso, 1644 con indagine in corso; per ambito: 311 RSA/Strutture socio-assistenziali, 389 scolastico, 3737 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8270 Alessandria, 4388 Asti, 3035 Biella, 11.779 Cuneo, 6995 Novara, 51.938 Torino, 3349 Vercelli, 2525 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 602 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1014 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.



I ricoverati in terapia intensiva sono 284 (+16 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 4122 (+251 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 47.083.

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.134.670 (+17.390 rispetto a ieri),di cui 622.098 risultati negativi.



In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 7 novembre.