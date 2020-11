Ha 67 anni ed abita in provincia di Pavia ed esattamente ad Ottobiano il guidatore della Ford Fiesta di cui abbiamo raccontato oggi in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/11/schianto-frontale-alla-periferia-di-tortona-fra-questauto-e-il-camion-traffico-in-tilt-e-un-ferito/ e che vedete nella foto in altro da angolazione opposta a quella pubblicata stamattina che comunque riportiamo a fine articolo.

Si tratta di F.O. classe 1953 di Ottobiano (PV) con a bordo convivente che alle 19 di ieri, 2 novembre in Tortona, lungo la strada provinciale 99 per causa ancora in corso accertamento, verosimilmente riconducibile ad errata manovra, veniva investito da un camion condotto da S.G. giovane di 20 anni con a bordo il I. S. di 27.

I rilievi sono stai effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Tortona.