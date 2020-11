Grave incidente stradale, ieri sera, poco dopo le 19 alla periferia di Tortona lungo la strada provinciale per Viguzzolo.

Si è trattato di uno schianto frontale fra i due mezzi che vedete nella foto in alto e che ha visto subito l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, oltre all’ ambulanza del 118 e alle Forze dell’Ordine, che hanno chiuso la strada provinciale per consentire le operazioni di soccorso.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, un uomo alla guida della propria auto stava effettuando una manovra sulla strada provinciale, quando per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un camion.

L’autotrasportatore, alla guida del pesante mezzo, si è accorto subito di quello che stava accadendo e ha cercato in tutti i modi di decelerare per evitare l’impatto o, quando meno, fare in modo che non potesse essere devastante per l’uomo alla guida dell’auto: il camion, così, ha sbandato sull’asfalto e come potete vedere dall’immagine, è uscito addirittura dalla carreggiata, mentre la vettura è rimasta ferma sull’asfalto.

I pompieri di Tortona tempestivamente intervenuti sul luogo dell’incidente, alla vista di quello che era successo, hanno temuto il peggio per l’automobilista che si trovava alla guida della macchina, che però, per fortuna, è rimasto quasi illeso.

Secondo quanto accertato dai sanitari del 118, infatti, ha riportato solo pochi graffi ed è stato classificato come un “Codice verde” che in gergo significa pochi giorni di guarigioni e ferite lievi se non addirittura nulle.

Quasi un miracolato, insomma vista la dinamica dello schianto.

I Vigili del fuoco di Tortona hanno provveduto a mettere in sicurezza camion e auto e la strada è stata chiusa in attesa della rimozione dei mezzi.

L’incidente stradale si è verificato poco dopo le 19 nel tratto compreso fra il centro Commerciale e Viguzzolo.