Due volte in cinque mesi, “beccato” dai Carabi ieri, ma chissà quante altre volte avrà guidato la macchina pur essendo sprovvisto di patente perché mai conseguita. E poi ci stupiamo se succedono gli incidenti stradali più inverosimili…

La speranza è che con il veicolo veniva posto sotto sequestro per la confisca non succeda più, ma non crediamo perché basta acquistare un’altra auto.

I Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, comunque, non solo hanno fatto il loro dovere ma tutto quello che era nelle loro possibilità ed infatti hanno denunciato un marocchino di 28 anni, sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita.

Dagli ulteriori controlli, risultava che l’interessato era già incorso nella medesima violazione il 15 aprile scorso.