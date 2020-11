Da ieri, lunedì 9 novembre ha chiuso al pubblico la Biblioteca di Tortona e l’accesso sarà interdetto fino a Giovedì 3 dicembre

“Il provvedimento – dice il Sindaco Federico Chiodi – è stato adottato in ottemperanza al DPCM e qualsiasi variazione verrà comunicata. Il prestito libri è prorogato automaticamente fino alla riapertura. Inoltre è possibile visitare il sito della biblioteca per partecipare ad alcun iniziative tra cui abbiamo, alle 16, lettura ad alta voce per bambini.”

Da giovedì 12 novembre riprendono anche i “Giovedì della lettura” iniziative per aiutare i bambini.

Cambiano anche le l’attività del municipio che si svolgeranno prevalentemente in modalità telefonica o telematica.

Per esigenze e urgenze l’accesso in ufficio comunale può avvenire solo su appuntamento e per prendere appuntamento sul sito del comune è possibile accedere a tutte le informazioni.