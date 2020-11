Bellissima giornata, ieri, ideale per scattare per l’appuntamento con Sui Sentieri del Golfo e l’Anello di Costa di Villa: i 20 partecipanti, contingentati a causa dell’emergenza sanitaria,hanno beneficiato di condizioni climatiche esclusive per scoprire l’antica Cervo e il suo territorio fuori dalle mura, una storia nascosta tra macchia mediterranea, pinete e antichi oliveti vista mare, un’esperienza unica tra mare e collina, con panorami mozzafiato.

Prossimo appuntamento con Sui Sentieri del Golfo e la Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com) sabato 05 dicembre 2020, con l’Anello di Chiappa.