Covid, nuova impennata di contagi in Piemonte +63% in 24 ore e ben 559 nuovi positivi in provincia

Abbiamo cantato vittoria troppo presto: erano tre giorni consecutivi che i nuovi contagi si erano stabilizzati ma oggi è arrivata la mazzata con ben 559 nuovi positivi solo in provi9ncia di Alessandria, il record di questa seconda ondata. Quello che preoccupa è anche il numero dei nuovi contagi in Piemonte che nelle ultime 24 ore sono aumentati del 63% passando da 3.281 a 5.349. Di seguito la situazione con il Bollettino giornaliero CORONAVIRUS PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 18,30 57.609 PAZIENTI GUARITI Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti guariti sono complessivamente 57.609 (+3098 rispetto a ieri)così suddivisi su base provinciale: Alessandria 5225, Asti 2854, Biella 1818 Cuneo 6699 Novara 4008, Torino 32.432 Vercelli 2213, Verbano-Cusio-Ossola 1742, extraregione 311, oltre a 307 in fase di definizione. I DECESSI SONO 5331 Sono 78 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora 5331 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 835 Alessandria, 317 Asti, 263 Biella, 576 Cuneo, 505 Novara, 2348 Torino, 274 Vercelli, 162 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 140.177(+ 5.349 rispetto a ieri, di cui 1629, il 30% sono asintomatici). I casi sono così ripartiti: 1177 screening, 2168 contatti di caso, 2004 con indagine in corso; per ambito: 416 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 256 scolastico, 4677 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 12.235 Alessandria, 6.425 Asti, 4.879 Biella, 18.107 Cuneo, 10.434 Novara, 76.237 Torino, 5.306 Vercelli, 4.336 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 831 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.369 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 390(+2 rispetto a ieri). Condividi:

