Il Comune di Castelnuovo Scrivia rende noto che sta per uscire il bando per partecipare al servizio civile universale.

L’ asilo nido Primavera del paese si è proposto come sede per ospitare due volontari/e nell’ambito di un progetto per l’infanzia.

Il nido è stato ammesso in graduatoria. In attesa dell’uscita ufficiale del bando e dei progetti invitiamo gli interessati a contattarci allo 0131/ 826348 oppure per mail: nido@comune.castelnuovoscrivia.al.it.

Requisiti indispensabili per partecipare:- età dai 18 a 28 anni- diploma di scuola superiore- essere dotati di identità digitale SPID.

Come noto il Servizio civile è retribuito dallo stato attraverso un contributo che, seppur di lieve entità, per un giovane può risultare interessante.