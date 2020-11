Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 novembre alla periferia di Sarezzano dove un pensionato si trovava alla guida della propria auto, una Toyota Yaris e stava viaggiando lungo la strada provinciale che collega il paese ad Avolasca quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza il mezzo nonché l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure.

Le sue condizioni, per fortuna, secondo quanto è stato possibile apprendere, per fortuna non erano gravi.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri nella compagnia di Tortona per i rilievi del caso.