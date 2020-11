A ieri, mercoledì 18 settembre erano esattamente 3.031 i positivi al Civid-19 in provincia di Alessandria. Risulta dai dati ufficiali della piattaforma regionale il cui dettaglio trovate a fine articolo divulgati per tutta la provincia dal Comune di Alessandria.

Una situazione sicuramente preoccupante, ma la distribuzione sul territorio è profondamente diversa. Non tanto come numero assoluto di casi che avrebbe poco senso ma come casi in rapporto alla popolazione residente e il grafico che vede in alto la dice lunga sulla situazione molto diversa dalle singole città.

Tortona che nella prima ondata è stata tra le più colpite con un numero di decessi da far spavento, oggi si trova il uktima posizione, come potete vedere meglio dalla tabella sotto.