Un arrestato, 16 indagati, 3.814 persone controllate, di cui 867 persone con precedenti. 10 veicoli fermati, 259 pattuglie impegnate nelle stazioni e 13 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori. 28 i servizi lungo linea e 49 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Con particolare riferimento alla Provincia di Alessandria, la Polizia Ferroviaria di Novi Ligure ha rintracciato un diciannovenne genovese, all’altezza dello scalo ferroviario di Novi San Bovo, intento a passeggiare lungo la linea ferroviaria mettendo in pericolo la propria incolumità. Accompagnato negli Uffici di Polizia per l’identificazione, è risultata in banca dati una nota di scomparsa. Nella serata il ragazzo è stato riaffidato alle cure della madre.