Per quattro anni e mezzo, secondo quanto dichiarato ai Carabinieri della compagnia di Tortona, ha sopportato in silenzio le continue angherie del marito, geloso ogni qualvolta lei parlava con qualche uomo o anche semplicemente lo guardava.

Lui l’avrebbe sgridata in continuazione e persino malmenata più volte, ma quando il marito è arrivato a spegnerle una sigaretta addosso usando il braccio della moglie come portacenere, lei – finalmente – ha detto basta e lo ha denunciato ai Carabinieri della Compagnia di Tortona.

A finire nei guai, a seguito della presentazione di una denuncia-querela, della donna, un tunisino di 27 anni, residente in città, che i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, alla Procura della Repubblica di Alessandria.

L’uomo, per altro già noto alle Forze dell’ordine, dal mese di marzo 2016, avrebbe posto in essere nei confronti della moglie, per motivi di gelosia, reiterate violenze verbali e fisiche, culminate in una lite nel corso della quale le causava lesioni personali, spegnendole una sigaretta sul braccio.