Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Rimangono garantite tutte le attività ambulatoriali e di degenza classificate come urgenti, chirurgiche e non chirurgiche, oltre che tutte le prestazioni oncologiche.

In particolare:

A seguito dell’attivazione di nuovi reparti COVID come da disposizioni regionali e aziendali, dalle ore 08:00 di lunedì 9 novembre l’ingresso principale di viale Giolitti, sarà inibito al pubblico e al personale.