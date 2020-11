Ricerca per:

Oggi, dopo le opportune verifiche, l’ispettore ambientale di Gestione Ambiente Aldo Russo ha individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti a Predosa in Strada Vicinale della Grava nei pressi del fiume: si tratta di una cittadina di Alessandria che è stata immediatamente sanzionata con una multa da 600 euro.

Continuano i controlli di Gestione Ambiente S.p.A. sul territorio per l’identificazione dei “trasgressori” che abbandonano rifiuti, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti.