Tutti gli interventi e le attività ambulatoriali con ricetta B, prescrizioni da fornire in tempo breve, saranno riprogrammati sul presidio di Novi Ligure. Per entrambe le tipologie di prescrizioni sarà cura di ASL AL contattare gli utenti e comunicare le variazioni occorse.

Da martedì 3 novembre, tutti gli interventi e le attività ambulatoriali con ricetta U, ossia classificati come indifferibili e urgenti, saranno trasferiti sul presidio di Novi Ligure.

Gli interventi previsti per la giornata di oggi, lunedì 2 novembre si svolgeranno regolarmente.

Dalle 20:00 di domenica 1° novembre è chiuso il pronto soccorso dell’Ospedale di Tortona. Gli utenti dell’area tortonese sono invitati a usufruire del pronto soccorso dell’Ospedale S. Giacomo di Novi Ligure. In caso di accesso tramite autoambulanza gli operatori del 118 valuteranno altri presidi sulla base dei tempi di percorrenza e della patologia riscontrata.

A seguito aggravarsi dello scenario pandemico, l’Ospedale di Tortona è stato convertito in COVID Hospital. Ciò consente di creare 46 posti letto dedicati ai pazienti covid (ampliabili a 69), salvaguardando al contempo la sicurezza dei pazienti non covid. Sono pertanto comunicati i seguenti provvedimenti organizzativi: