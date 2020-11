Da mercoledì 4 novembre nella zona 2b (area artigianale PIP, zona Ilva) inizieranno le consegne a domicilio (gratuite) del kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Gli operatori di gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle ore 8 alle 19.30, sabato compreso.

È importante sapere che per ritirare i contenitori è necessario firmare il modulo di consegna. È anche possibile delegare al ritiro un’altra persona, compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.gestioneambiente.net o disponibile presso lo sportello di Gestione Ambiente in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra). Dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l’indirizzo delle sedi dove potersi recare personalmente per ritirare il kit.

L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera. È possibile farne richiesta in fase di consegna. Il mancato ritiro del contenitore dell’umido permetterà di ricevere uno sconto quando si passerà a tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche). Il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento dal 2021).

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di TAG, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal sito.

Si ricorda, infine, che da lunedì 2 novembre prenderà il via il nuovo sistema di raccolta nella zona 6 (quartiere Lodolino – area piscina). Nella settimana dal 2 al 7 novembre saranno rimossi i contenitori stradali (carta e plastica) e dal 9 al 14 novembre verranno ritirati i vecchi contenitori che vanno esposti davanti all’abitazione, vuoti e possibilmente impilati. Fino al 7 novembre, però, sarà ancora possibile esporli così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, dal 9 novembre potranno essere esposti solo i nuovi contenitori provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Gestione Ambiente tramite il numero verde 800.085.312, l’email info@gestioneambiente.net, o direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.