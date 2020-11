Un intervento che forse per i Vigili del Fuoco di Tortona non rappresenta un’eccezione, ma per il pensionato che era caduto in casa, ed è rimasto per diverso tempo a terra, è stato sicuramente provvidenziale ei importante.

E’ accaduto ieri nelle case popolari di via Milazzo, nel cortile della ex caserma Passalacqua, a Tortona, dove si trovano anche il municipio e il Distretto sanitario.

Un anziano di 76 anni era caduto all’interno della propria abitazione e non riusciva a rialzarsi, forse a causa di una frattura o di un trauma.

I pompieri di Tortona sono tempestivamente intervenuti e con la scala teleferica, dall’esterno, hanno raggiunto al finestra dell’abitazione che hanno aperto e sono entrati all’interno trovando l’uomo riverso a terra.

I Vigili del Fuoco di Tortona dopo averlo soccorso poi aperto la porta d’ingresso chiusa dall’interno e hanno consegnato il pensionato agli operatori del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure, visto che Tortona è Covid-hospital.

Le sue condizioni non sembravano gravi ma l’uomo non riusciva a muovere normalmente una gamba e per questo è stato sottoposto ad esami e visite mediche.