Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I citati servizi interforze continueranno anche in questa settimana.

Nello specifico, una è stata contestata al titolare di un esercizio commerciale di Sanremo che effettuava attività di somministrazione dopo le ore 18.00 e a quattro avventori che stazionavano al di fuori dello stesso. Cinque contravvenzioni sono state invece elevate nei confronti di altrettanti cittadini che non indossavano i dispositivi di protezione (3 a Sanremo e 2 a Bordighera).

10 le violazioni accertate alle disposizioni del DPCM del 3 novembre u.s., con conseguente sanzione elevata a norma dell’

La scorsa settimana, a seguito di un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Imperia, dr. Pietro Milone, ha disposto specifici controlli interforze con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni governative finalizzate al contenimento del covid-19.