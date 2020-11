La recente pubblicazione del terzo libro del nostro Direttore, Angelo Bottiroli, ha avuto l’onore di essere segnalata su Riviera Press uno dei quotidiani online più importanti della provincia di Imperia.

Riportiamo la notizia perché visti gli argomenti trattati i nel libro dove si rivelano i “segreti” del mondo del giornalismo, divulgando anche come noi del mondo dell’Informazione facciamo a procuraci le notizie, non ci sono molti organi d’Informazione disposti a pubblicizzare un libro che “mette in piazza” i cosiddetti “altarini” di noi giornalisti.

Riviera presso ha dimostrato di non aver timore a “pubblicizzare” questo libro-verità sul mondo del giornalismo e per questo lo ringraziamo.

La notizia di Riviera press è stata segalata anche dal sito Geonews network nazionale.